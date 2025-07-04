https://news.day.az/world/1765313.html Встречу восьми стран ОПЕК+ перенесли Встреча восьми стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, перенесена с 6 июля на 5 июля. Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях. Ранее источник ТАСС в одной из делегаций сообщал, что решение о переносе окончательно не было принято, ожидалось подтверждение со стороны всех участников встречи.
Встречу восьми стран ОПЕК+ перенесли
Встреча восьми стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, перенесена с 6 июля на 5 июля.
Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях.
Ранее источник ТАСС в одной из делегаций сообщал, что решение о переносе окончательно не было принято, ожидалось подтверждение со стороны всех участников встречи.
Теперь собеседник агентства сказал, что встречу все же перенесли на 5 июля. Эту информацию подтвердил еще один источник.
Изначально встреча "восьмерки" ОПЕК+ была запланирована на 6 июля. На ней планируется обсудить план по добыче нефти на август.
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