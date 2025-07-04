https://news.day.az/world/1765335.html Турецкий Измир продолжает гореть - сообщается о погибших В трёх районах Измира продолжается борьба с лесными пожарами. Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, в результате пожара в районе Одемиш погибли два человека. Пожары в районах Буджа и Чешме продолжались на протяжении всей ночи. С утра возобновилось тушение пожаров с воздуха.
Турецкий Измир продолжает гореть - сообщается о погибших
В трёх районах Измира продолжается борьба с лесными пожарами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, в результате пожара в районе Одемиш погибли два человека.
Пожары в районах Буджа и Чешме продолжались на протяжении всей ночи. С утра возобновилось тушение пожаров с воздуха.
Отметим, пожар в Одемише начался 1 июля, а в Будже и Чешме - вчера.
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