Турецкий Измир продолжает гореть

В трёх районах Измира продолжается борьба с лесными пожарами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, в результате пожара в районе Одемиш погибли два человека.

Пожары в районах Буджа и Чешме продолжались на протяжении всей ночи. С утра возобновилось тушение пожаров с воздуха.

Отметим, пожар в Одемише начался 1 июля, а в Будже и Чешме - вчера.