Парламент Армении одобрил проект, позволяющий национализировать "Элсети"

Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий механизмы национализирования "Электросетей Армении".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, "за" проголосовали 65 депутатов, "против" - 27, один воздержался.

Согласно новому законодательству, Комиссия по регулированию общественных услуг сможет сменить руководство компании при выявлении серьезных нарушений и проведении расследования. В таком случае владельцев могут временно отстранить от управления, а на их место назначат менеджера со стажем работы не менее 5 лет в энергетике или управлении.

Напомним, компания управляет распределительными сетями, тогда как высоковольтная инфраструктура остается в государственной собственности.

Ранее мы сообщали, что армянский премьер Никол Пашинян предложил выставить на продажу (свободную подписку) акции ЗАО "Электрические сети Армении", чтобы не только корпорации, но и граждане РА получили возможность их купить.