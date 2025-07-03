Парламент Армении одобрил проект, позволяющий национализировать "Элсети"
Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял законопроект, предусматривающий механизмы национализирования "Электросетей Армении".
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, "за" проголосовали 65 депутатов, "против" - 27, один воздержался.
Согласно новому законодательству, Комиссия по регулированию общественных услуг сможет сменить руководство компании при выявлении серьезных нарушений и проведении расследования. В таком случае владельцев могут временно отстранить от управления, а на их место назначат менеджера со стажем работы не менее 5 лет в энергетике или управлении.
Напомним, компания управляет распределительными сетями, тогда как высоковольтная инфраструктура остается в государственной собственности.
Ранее мы сообщали, что армянский премьер Никол Пашинян предложил выставить на продажу (свободную подписку) акции ЗАО "Электрические сети Армении", чтобы не только корпорации, но и граждане РА получили возможность их купить.
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