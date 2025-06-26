В Армении задумались национализировать "Электрические сети"

Армянский премьер Никол Пашинян предложил выставить на продажу (свободную подписку) акции ЗАО "Электрические сети Армении", чтобы не только корпорации, но и граждане РА получили возможность их купить.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на заседании правительства в четверг он заявил, что в сфере энергетики Армении, как известно, есть проблемы, в том числе, связанные с качеством.

"Вчера я участвовал в открытии гипермолла Homplex Mall, и во время церемонии открытия свет погас. Представляете, люди инвестировали 70 млн долларов и не могут провести церемонию открытия нормально. Мы постоянно говорим об улучшении инвестиционной атмосферы и так далее", - заявил Пашинян.

Как считает премьер, есть два варианта - либо имеет место намеренный саботаж, либо система технически не в состоянии. "В обоих случаях мы... они... (Элсети) все "красные" линии прошли и должны приступить к этапу ее реализации (национализации). Конечно, процесс не будет одноэтапным, но очевидно, что государство должно очень быстро взять под свое управление ЗАО "Электросети Армении" и реализовать дальнейшие процессы по национализации и управлению компанией эффективно", - отметил Пашинян.

"Это предложение было обсуждено на политическом уровне, в том числе на заседании партии "Гражданский договор" и фракции ГД, в сотрудничестве с правительством проект закона уже введен в обращение", - заявил он

Ранее Пашинян заявил о срыве плана по захвату власти в Армении.