https://news.day.az/officialchronicle/1765209.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского Конгресс-центра - ФОТО 3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского Конгресс-центра, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского Конгресс-центра - ФОТО
3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского Конгресс-центра, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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