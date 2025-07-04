Крупнейшие немецкие концерны потребовали изменить экономическую политику ЕС

Крупнейшие немецкие концерны потребовали кардинально изменить экономическую политику Евросоюза (ЕС), об этом их руководители заявили на встрече с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru", об этом пишет Bild.

На переговоры приехали главы 12 ведущих компаний, таких как авиакомпания Lufthansa, производитель оружия Rheinmetall, химический гигант Henkel, производитель стали Thyssenkrupp, логистическая компания DHL, энергетические компании E.on и Uniper.

"Руководители выразили там свое недовольство, требуя полной "смены курса" экономической политики ЕС", - говорится в публикации. Отмечается, что для фон дер Ляейн нехарактерны встречи с представителями деловых кругов, особенно из одной страны.

Главы компаний недовольны проблемой американских пошлин, которая не разрешена до сих пор, излишним вниманием к защите климата, чрезмерной бюрократией.