https://news.day.az/world/1765177.html В Турции бушуют лесные пожары - ВИДЕО В Турции продолжаются лесные пожары. Как передает Day.Az, СМИ публикуют кадры из курортного района Чешме на Эгейском море Отмечается, что огонь подступил к домам, эвакуированы жители трех поселков.
В Турции бушуют лесные пожары - ВИДЕО
В Турции продолжаются лесные пожары.
Как передает Day.Az, СМИ публикуют кадры из курортного района Чешме на Эгейском море
Отмечается, что огонь подступил к домам, эвакуированы жители трех поселков.
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