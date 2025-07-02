При поддержке Союза кинематографистов Азербайджана издана книга "Азербайджанские кинооператоры" - настоящая дань уважения тем мастерам, кто своими руками создавал и продолжает создавать чудеса на экране, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Автор книги - заслуженный деятель искусств Рафаэль Гамбаров, признанный мастер своего дела, снявшим 16 художественных и свыше 30 документальных фильмов, который не просто рассказывает о профессии кинооператора, а словно приглашает читателя в таинственный и волшебный мир киноискусства. В его рассказе оживают герои - Алисаттар Атакишиев, Тейюб Ахундов, Хан Бабаев и другие легендарные мастера, чьё творческое наследие стало фундаментом азербайджанского кинематографа.

Эта книга - не только учебник для будущих поколений операторов, но и кладезь знаний о тонкостях ремесла, о том, как рождаются кадры, что стоит за каждым взмахом камеры и как режиссёр, оператор и сценарист создают поистине волшебное кино. Здесь есть и теоретическая база, и глубокий анализ киноизображения - всё, что помогает понять и прочувствовать магию кино. Это живой мост между прошлым и будущим азербайджанского кино, посвящённый памяти великих мастеров и призванный вдохновить новые поколения создавать шедевры.

Редактор - заслуженный деятель искусств, критик Интигам Касымзаде, рецензенты - заслуженные деятели искусств, режиссёр Гусейн Мехдиев и оператор Рафиг Гулиев. В работе над изданием также приняли участие студенты четвёртого курса факультета оператора Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. В книге опубликованы статьи как профессиональных специалистов, так и молодых кинематографистов - Мамеда Эмина Ализаде, Садыга Аливердибека, Бабека Аббасзаде, Самира Алиева, Исмаила Джафарова и Адиля Мамедова.