Дикую попытку ограбления засняли на камеры в Лондоне

В Лондоне неизвестные попытались ограбить один из местных ломбардов.

Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как неизвестный использует молот, чтобы выбить окно ломбарда средь бела дня.

Он сумел ухватить несколько предметов из витрины. Рядом с местом преступления его ждала машина.

Представляем вашему вниманию данное видео: