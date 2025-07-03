https://news.day.az/world/1765125.html Дикую попытку ограбления засняли на камеры в Лондоне - ВИДЕО В Лондоне неизвестные попытались ограбить один из местных ломбардов. Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как неизвестный использует молот, чтобы выбить окно ломбарда средь бела дня. Он сумел ухватить несколько предметов из витрины. Рядом с местом преступления его ждала машина.
Дикую попытку ограбления засняли на камеры в Лондоне - ВИДЕО
В Лондоне неизвестные попытались ограбить один из местных ломбардов.
Как передает Day.Az, на кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как неизвестный использует молот, чтобы выбить окно ломбарда средь бела дня.
Он сумел ухватить несколько предметов из витрины. Рядом с местом преступления его ждала машина.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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