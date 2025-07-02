Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, глава Азербайджанского государства сказал в совместном заявлении с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Особую благодарность мы выражаем за помощь в возрождении Карабаха. Узбекистан был первой страной, Президент Мирзиёев был первым лидером в мире, кто сразу же по своей инициативе оказал помощь в восстановлении Карабахского региона. И первый объект социальной образовательной инфраструктуры - именно эта школа, которая была построена Узбекистаном, и мы с Шавкатом Миромоновичем открывали ее, она носит имя великого сына узбекского народа Мирзы Улугбека, где сейчас обучаются дети, которые вернулись на землю своих предков", - отметил Президент Ильхам Алиев.