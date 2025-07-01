Утверждено соглашение между Азербайджаном и Северной Македонией об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований

Утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Северная Македония об освобождении владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов от визовых требований", подписанное 12 марта 2025 года в городе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.