В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С полным текстом распоряжения главы государства можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется