Сын Шахина Шихлинского рассказал, куда увезли его отца

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге был арестован глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский.

Как сообщает Day.Az, его сын, Мутвалы Шихлинский, рассказал о жестоком нападении российских силовиков и том, где сейчас находится отец.

"Нас демонстративно задержали возле "Баку Плаза". Начали приближаться сотрудники, как мне известно, Федеральной службы безопасности России, и ломать окна автомобиля, на котором я езжу. На меня также направили пистолет. Нас повалили на пол, загрузили в автозак и увезли в неизвестном направлении. Позже меня отпустили, а отца увезли в Свердловскую область, на улицу Щорса. Ранее он давал показания по уголовному делу в качестве свидетеля. Его статус неизменен. Для чего нужно было осуществлять привод в таком виде, мне не совсем понятно, если честно", - сказал Шихлинский.

Напомним, что ранее в сети распространились кадры зверского нападения российских силовиков на Шахина Шихлинского. На видео спецназ подбегает к автомобилю и сразу начинает выбивать стекло. Поводов для агрессии представители азербайджанской диаспоры не давали. Шихлинского силой вытащили из автомобиля и повалили на землю.