https://news.day.az/society/1764774.html Момент зверского нападения российских силовиков на Шахина Шихлинского - ВИДЕО Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге был арестован глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский. В сети распространились кадры зверского нападения российских силовиков на Шихлинского, сообщает Day.Az. На видео видно, как спецназ подбегает к автомобилю и сразу начинает выбивать стекло.
Момент зверского нападения российских силовиков на Шахина Шихлинского - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге был арестован глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский.
В сети распространились кадры зверского нападения российских силовиков на Шихлинского, сообщает Day.Az.
На видео видно, как спецназ подбегает к автомобилю и сразу начинает выбивать стекло. Поводов для агрессии представители азербайджанской диаспоры не давали.
Шихлинского силой вытащили из автомобиля и повалили на землю.
Представляем вашему вниманию кадры с места событий:
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