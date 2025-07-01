Момент зверского нападения российских силовиков на Шахина Шихлинского

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге был арестован глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский.

В сети распространились кадры зверского нападения российских силовиков на Шихлинского, сообщает Day.Az.

На видео видно, как спецназ подбегает к автомобилю и сразу начинает выбивать стекло. Поводов для агрессии представители азербайджанской диаспоры не давали.

Шихлинского силой вытащили из автомобиля и повалили на землю.

Представляем вашему вниманию кадры с места событий: