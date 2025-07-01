Кыргызстан и Азербайджан нацелены на соглашение по молодежной политике

Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана нацелено на подписание долгосрочного соглашения с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Союзбек Надырбеков в кулуарах Молодежного форума ОЭС на тему "Укрепление роли молодежи в построении устойчивого и климатоустойчивого будущего", который проходит в Агдаме.

"Прорабатывается ряд соглашений в сфере молодежной политики с министерством молодежи и спорта Азербайджана. Мы делаем акцент именно на долгосрочное сотрудничество, а не на разовые инициативы. Сейчас наше министерство разрабатывает соответствующие соглашения, партнерские меморандумы с Азербайджаном и рядом других стран. В рамках общих встреч, мы планируем предложить эти документы азербайджанской стороне",- сказал он.

Заместитель министра отметил, что Кыргызстан и Азербайджан активно сотрудничают в сфере молодежной политики, а молодёжь двух стран регулярно взаимодействует на различных совместных площадках.

"Хотелось бы, чтобы молодежь наших стран объединялась на одной общей платформе - месте, где они могли бы встречаться, развиваться, знакомиться и налаживать прочные связи. Именно этим, на наш взгляд, и должны заниматься уполномоченные органы обеих стран", - подчеркнул он.

По его словам, в следующем году в Кыргызстане состоятся Шестые Всемирные игры кочевников. Эти игры проходят раз в два года, и в прошлом году они прошли в столице Казахстана - Астане.

"Мы планируем привлечь международных волонтёров, и, конечно, рассчитываем на участие представителей азербайджанской молодежи. Это этнокультурное направление, своего рода альтернатива Олимпийским играм. Было бы очень приятно видеть наших друзей и гостей из Азербайджана в числе участников этого проекта",- добавил Надырбеков.