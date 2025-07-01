Apple интегрирует в Siri ChatGPT или другую нейросеть

Apple может интегрировать стороннюю языковую модель в Siri, чтобы ускорить развитие собственных ИИ-решений.

Как передает Day.Az, по данным Bloomberg, компания ведет переговоры с OpenAI и Anthropic о потенциальном партнерстве, которое позволит использовать одну из их моделей.

Стороны уже обсуждают технические детали интеграции на серверы Private Cloud Compute от Apple, а также тестируют работу моделей в условиях закрытой инфраструктуры. Несмотря на это, решение о полном переходе на сторонние ИИ-технологии пока не принято.

По данным источников Bloomberg, наиболее подходящей для Apple оказалась Claude от Anthropic, и между компаниями уже обсуждаются предварительные финансовые условия. Однако речь идет о многомиллиардных ежегодных отчислениях, сумма которых будет расти со временем. Это заставляет Apple рассматривать и альтернативные варианты, включая более тесное сотрудничество с OpenAI.

Несмотря на активную разработку собственной языковой модели для Siri, компания испытывает сложности с внедрением ИИ-функций. Анонсированные еще в рамках WWDC 2024 обновления Siri так и не были реализованы за прошедший год. В марте Apple официально перенесла релиз функции Apple Intelligence на 2026 год, что вызвало негативную реакцию пользователей и акционеров.

Новые ИИ-функции в Siri должны появиться в iOS 26, однако полноценная ИИ-версия ассистента ожидается не раньше релиза iOS 27 осенью 2026 года. Партнерство с Anthropic или OpenAI позволит Apple выиграть время для доработки собственной модели и сохранить конкурентоспособность. В актуальной iOS 18 уже реализована интеграция с ChatGPT: Siri может перенаправлять запросы пользователей в сторонний ИИ для получения более развернутых ответов.