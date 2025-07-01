В Германии в офисе компании сотрудник устроил поножовщину

Один человек погиб, двое пострадали в результате поножовщины в офисе энергоснабжающей компании в федеральной земле Бавария.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел во вторник утром в городе Мелльрихштадт. Полиция не уточняет название компании, но местные СМИ сообщают, что речь идет о компании Überlandwerk Rhön.

"21-летний сотрудник компании в одном из зданий компании напал с ножом на нескольких человек. Погибла 59-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 55 и 62 лет получили тяжелые ранения", - говорится в пресс-релизе полиции.

В документе уточняется, что нападавший был гражданином Германии. Начато расследование происшествия. Информация о возможных мотивах не приводится.