В Германии в офисе компании сотрудник устроил поножовщину
Один человек погиб, двое пострадали в результате поножовщины в офисе энергоснабжающей компании в федеральной земле Бавария.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция.
Инцидент произошел во вторник утром в городе Мелльрихштадт. Полиция не уточняет название компании, но местные СМИ сообщают, что речь идет о компании Überlandwerk Rhön.
"21-летний сотрудник компании в одном из зданий компании напал с ножом на нескольких человек. Погибла 59-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 55 и 62 лет получили тяжелые ранения", - говорится в пресс-релизе полиции.
В документе уточняется, что нападавший был гражданином Германии. Начато расследование происшествия. Информация о возможных мотивах не приводится.
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