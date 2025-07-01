В Харькове открыли мемориальную доску скульптору Сейфаддину Гурбанову

В Харькове состоялось торжественное открытие мемориальной доски выдающемуся скульптору, народному художнику Украины, заслуженному художнику Азербайджана Сейфаддину Гурбанову.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в мероприятии приняли участие мэр города Харьков Игорь Терехов, почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов, ректор Харьковской академии дизайна и искусств Александр Соболев, народные художники Украины Виктор Ковтун и Катиб Мамедов, председатель общества "Дружба" Мурад Омаров, близкие, коллеги и студенты художника.

Мемориальная доска установлена по инициативе председателя Харьковского областного общества "Дружба" Мурада Омарова на одном из зданий Харьковской государственной академии дизайна и искусств, где мастер много лет преподавал, передавал свои знания новым поколениям скульпторов.

"Многочисленные произведения, украшающие наш город - заслуга Сейфаддина Гурбанова. Скульптура "Скрипач на крыше", памятники Бекетову, Мечникову, композиции на площади Архитекторов - настоящие жемчужины Харькова. Открывая эту мемориальную доску, мы чтим память великого человека. Он жил здесь и воспитывал новые поколения. Сегодня здесь у него много учеников-скульпторов. Память о Сейфаддине Гурбанове навсегда останется в наших сердцах", - сказал мэр Игорь Терехов.

Почетный консул Афган Салманов выразил благодарность мэру города Игорю Терехову, ректору Академии искусств Александру Соболеву и председателю общества "Дружба" Мураду Омарову за увековечение памяти Сейфаддина Гурбанова.

Как отметил Афган Салманов, творчество Сейфаддина Гурбанова - это искусство, которое объединяет культуры и народы. Его скульптуры - источник вдохновения для молодых талантов, харьковчан и гостей города.

Отметим, что скульптор Сейфаддин Гурбанов жил и работал в Харькове. Созданные им скульптуры украшают не только города Украины, но и города других стран. Он является автором памятника Зарифе Алиевой в Ирпене, Григорию Сковороде в Любляне, Муслиму Магомаеву в Киеве, Тарасу Шевченко в Балаклее, памятника трем мыслителям в Харькове. Его скульптура "Скрипач на крыше" стала одной из визитных карточек Харькова.