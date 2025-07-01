Сильнейшие ливни в Мексике привели к наводнениям

Сильнейшие ливни в Мексике привели к наводнениям в ряде регионов страны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается о значительном ущербе для сельского хозяйства, кроме того есть опасения банкротства страховых компаний из-за необходимости крупных компенсационных выплат.

Представляем вашему вниманию данное видео: