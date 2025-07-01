https://news.day.az/world/1764795.html Сильнейшие ливни в Мексике привели к наводнениям - ВИДЕО Сильнейшие ливни в Мексике привели к наводнениям в ряде регионов страны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается о значительном ущербе для сельского хозяйства, кроме того есть опасения банкротства страховых компаний из-за необходимости крупных компенсационных выплат. Представляем вашему вниманию данное видео:
Сильнейшие ливни в Мексике привели к наводнениям - ВИДЕО
Сильнейшие ливни в Мексике привели к наводнениям в ряде регионов страны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается о значительном ущербе для сельского хозяйства, кроме того есть опасения банкротства страховых компаний из-за необходимости крупных компенсационных выплат.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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