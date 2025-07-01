Бесполезная провокация по-швейцарски

Автор: Акпер Гасанов

На следующей неделе, 8 июля, в Конгрессе США состоится брифинг с участием швейцарских парламентариев Эриха Фонтобеля и Лукаса Рейманна. На этом мероприятии представители "Швейцарской мирной инициативы для Нагорного Карабаха" намерены представить доклад о необходимости "достойного и безопасного возвращения" армян, "насильственно перемещенных" из региона после 2023 года.

Мировое армянство и их глашатаи называют такого рода провокационные шаги едва ли не "проявлением гуманизма и стремлением к справедливости". Однако за всей этой примитивной ложью скрывается очевидная политическая ангажированность и демонстративное игнорирование принципов международного права и исторических реалий Южного Кавказа. В особенности - игнорирование прав азербайджанцев, ставших жертвами агрессии и этнических чисток, организованных армянской стороной.

Возникает резонный вопрос - где была швейцарская дипломатия, когда в течение трех десятилетий сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны с оккупированных территорий Азербайджана - Карабаха и семи прилегающих районов? Почему мировое армянство и их швейцарские партнёры не поднимали вопрос о праве на возвращении на свои земли этих людей, несмотря на то, что их изгнание было признано международным сообществом как результат агрессии и оккупации?

С 1993 года Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции (822, 853, 874, 884), в которых требовал безоговорочного вывода армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения вынужденных переселенцев. Эти резолюции являются обязательными к исполнению. Однако Швейцария не только не предприняла никаких усилий для содействия их реализации, но и не поднимала тему этих документов в своих парламентских или дипломатических инициативах.

Кроме того, с конца 1980-х годов в результате волны насилия, погромов и кампаний по вытеснению, более 250 тысяч этнических азербайджанцев были вынуждены покинуть территорию Армении, где они проживали веками. Их дома, культурные и религиозные памятники были разрушены или присвоены. Но и по этому вопросу швейцарская дипломатия хранит упорное молчание. Ни одной резолюции, ни одной парламентской комиссии, ни одного мирного форума.

Такое одностороннее восприятие конфликта и игнорирование прав одной из сторон - в данном случае азербайджанской - подрывает доверие к Швейцарии как к нейтральной державе, способной играть роль посредника в миротворческих процессах.Невольно возникает вопрос о реальной цене таких провокационных действий со стороны швейцарских парламентариев.

Вопрос вовсе не риторический, а требующий расследования. Ведь, создание в Берне в мае 2025 года межпартийного комитета "Швейцарская мирная инициатива для Нагорного Карабаха" может рассматриваться как очередная попытка давления на Азербайджан и косвенное признание незаконных требований армянской стороны. Особенно тревожным является то, что швейцарские депутаты, игнорируя суверенитет Азербайджана, обсуждают судьбу территории, которая является неотъемлемой частью страны, признанной таковой и ООН, и большинством государств мира.

Тут стоит также напомнить, что армяне проживали на временно оккупированных территориях Азербайджана совершенно незаконно, имея паспорта так называемой "нкр" или Армении. Несмотря на это, на протяжении всего периода, пока продолжалась оккупация наших земель, официальный Баку заявлял о готовности предоставить армянам самый высокий статус в составе нашей страны.

Делалось это исключительно для того, чтобы избежать войны. Но руководство Армении отметало все мирные инициативы официального Баку. Оно регулярно осуществило провокационные шаги, сделавшие неизбежной 44-дневную войну. Которая, как известно, завершилась исторической победой Азербайджана. А позже, в результате проведения однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе, были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана.

В итоге, премьер-министр Армении Никол Пашинян вынужден был признать новый статус-кво. И вопрос возвращения армян в Карабахский экономический регион нашей страны может обсуждать только между Баку и Ереваном, без участия швейцарских или иных провокаторов. Да и то, лишь после того, как будет обеспечен процесс возвращения в Армению изгнанных оттуда сотен тысяч азербайджанцев.

Поддержка исключительно одной стороны конфликта, особенно той, что десятилетиями игнорировала международное право и проводила политику этнических чисток, - это не путь к миру, а продолжение конфронтации. Швейцария, если действительно стремится к справедливости и миру на Южном Кавказе, должна публично признать страдания и права азербайджанцев, изгнанных из Армении и с оккупированных территорий. Прозвучит ли это из уст Эриха Фонтобеля и Лукаса Рейманна? Нет, их не для того ангажировали. Но именно поэтому их потуги являются лишь пустыми жестами, лишенными как политического веса, так и морального значения.