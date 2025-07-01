В Баку задержаны две преступные группировки, состоящие из граждан России

Министерство внутренних дел Азербайджана опубликовало кадры операции, проведенной против организованной преступности.

Как сообщает Day.Az, в Баку задержаны две преступные группировки, подозреваемые в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и кибермошенничестве.

Задержанные - граждане России.