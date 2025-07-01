https://news.day.az/society/1764703.html В Баку задержаны две преступные группировки, состоящие из граждан России - ФОТО - ВИДЕО Министерство внутренних дел Азербайджана задержало в Баку две группы граждан России, подозреваемых в наркокурьерстве и онлайн-мошенничестве. Новость обновляется
В Баку задержаны две преступные группировки, состоящие из граждан России - ФОТО - ВИДЕО
Министерство внутренних дел Азербайджана опубликовало кадры операции, проведенной против организованной преступности.
Как сообщает Day.Az, в Баку задержаны две преступные группировки, подозреваемые в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и кибермошенничестве.
Задержанные - граждане России.
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