https://news.day.az/society/1764519.html Министр здравоохранения Азербайджана обратился к выпускникам АМУ Министр здравоохранения Теймур Мусаев призвал выпускников Азербайджанского медицинского университета (АМУ) быть уверенными в своих знаниях и ответственными врачами. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр здравоохранения сказал на встрече с выпускниками вуза.
Министр здравоохранения Азербайджана обратился к выпускникам АМУ
Министр здравоохранения Теймур Мусаев призвал выпускников Азербайджанского медицинского университета (АМУ) быть уверенными в своих знаниях и ответственными врачами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр здравоохранения сказал на встрече с выпускниками вуза.
По словам министра, этот призыв к молодым врачам подчеркивает важность не только их профессиональной деятельности, но также моральной и гражданской ответственности во имя жизни и здоровья их пациентов.
Ранее Теймур Мусаев заявил о приоритете подготовки высококвалифицированных медицинских кадров.
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