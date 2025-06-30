Министр здравоохранения Азербайджана обратился к выпускникам АМУ

Министр здравоохранения Теймур Мусаев призвал выпускников Азербайджанского медицинского университета (АМУ) быть уверенными в своих знаниях и ответственными врачами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр здравоохранения сказал на встрече с выпускниками вуза.

По словам министра, этот призыв к молодым врачам подчеркивает важность не только их профессиональной деятельности, но также моральной и гражданской ответственности во имя жизни и здоровья их пациентов.

Ранее Теймур Мусаев заявил о приоритете подготовки высококвалифицированных медицинских кадров.