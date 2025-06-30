https://news.day.az/society/1764510.html Теймур Мусаев о приоритете подготовки высококвалифицированных медицинских кадров Подготовка высококвалифицированных кадров для азербайджанского здравоохранения всегда является приоритетом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал на встрече с выпускниками Азербайджанского медицинского университета.
Теймур Мусаев о приоритете подготовки высококвалифицированных медицинских кадров
Подготовка высококвалифицированных кадров для азербайджанского здравоохранения всегда является приоритетом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал на встрече с выпускниками Азербайджанского медицинского университета.
По словам министра, каждый выпускник Азербайджанского медицинского университета играет важную роль в развитии системы здравоохранения страны.
"Проводимые в этой сфере реформы еще раз подчеркивают важность подготовки медицинских работников, отвечающих современным требованиям, и возлагаемую на них большую ответственность", - сказал он.
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