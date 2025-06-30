Симоньяновские РИА Новости обвинили Азербайджан в «разрушении» Вавилонской башни

Автор: Байрам Эльшадов

"... Потом на развалинах часовни...

- А часовню тоже я развалил?"

Этот диалог вспомнился после прочтения новости в российских СМИ о причастности семьи Сафаровых к делу об отравлении 51 россиянина паленым алкоголем, 44 из которых скончались.

Российские СМИ даже с каким-то облегчением сообщили со ссылкой на некие источники, что содержащий метанол в опасных дозах суррогатный алкоголь продавался в торговых павильонах Екатеринбурга. Местные алкоголики его покупали и для большинства это плохо кончилось.

Да, в деле фигурировали лица с азербайджанскими фамилиями, но, если верить Гуглу, фамилии Сафаров среди них не было. По делу было задержано много народу и все получили сроки.

Если послушать симоньяновский ресурс РИА Новости, то в Екатеринбурге не осталось никакой криминальной сферы, где не были бы замешаны задержанные и убитые члены семьи Сафаровых. Это и убийства, и наркотики, и порнография, игровой бизнес, и изнасилования. Не знаем, что из этого правда, а что нет, но ощущение, что на лиц, убийство которых стало причиной межгосударственного скандала, сейчас стараются навесить всех собак. А в их лице и на азербайджанцев России в целом. Три дня в медиа РФ усиленно педалируется тема этнопреступности, этнических ОПГ и тому подобное. Постепенно всплывают различные старые истории, где - кто бы сомневался - неожиданно обнаруживается "азербайджанский след".

Если так пойдет, завтра будет объявлено, что и Москву в 1812 году тоже подожгли азербайджанцы. А что, почему бы такое не предположить в рамках "раскрывая преступления прошлых лет"? Можем даже пойти еще глубже в историю и сказать, что Вавилонская башня тоже рухнула по вине азербайджанцев. Да и вообще все катастрофы и катаклизмы - это дело рук таких-сяких выходцев с Кавказа.

Почему мы напомнили о Симоньян? Потому что новость распространил ее РИА со ссылкой на некие источники. В подобных случаях источники, если они, конечно, реально существуют, следует называть. Обстановка и без того сложная. Но Марго и прочие армянские и проармянские деятели, видимо, нацелены воспользоваться ею по полной.