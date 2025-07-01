В Вирджинии прошел 2-й Американо-азербайджанский молодежный форум

Состоялся второй Американо-азербайджанский молодежный форум под названием "EmpowerNext: Объединяя молодежь для лидерства завтрашнего дня". Он прошёл в Университете Джорджа Мейсона в штате Вирджиния, США.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Отмечается, что длившийся два дня форум был организован при поддержке Государственного комитета, при содействии Азербайджанского дома, действующего в городе Александрия (штат Вирджиния), и при организационной поддержке Федерации азербайджано-американской молодежи (AAYF), базирующейся в Нью-Йорке. В мероприятии приняли участие молодежь, обучающаяся в 37 университетах 23 штатов, академики, видные члены азербайджанской общины, представители госкомитета, а также сотрудники посольства Азербайджана в США.

Целью форума стало укрепление связей между азербайджанской молодежью, проживающей в США, усиление приверженности национальным и духовным ценностям, обсуждение их предложений и инициатив. Основными задачами форума также стали поддержка развития лидерских качеств у молодежи и создание условий для достойного представления Азербайджана за рубежом.

В начале форума, модераторами которого выступили вице-президент Дома Азербайджана в Вирджинии Нигяр Ибрагимова и президент Азербайджанского культурного общества Северной Калифорнии Нурлан Шукюр, прозвучали государственные гимны Азербайджана и США, а также была почтена минутой молчания память шехидов, павших за территориальную целостность нашей страны.

С приветственным словом выступила глава Дома Азербайджана в Вирджинии Севда Тахирли, выразившая радость в связи с проведением столь значимого мероприятия. Она отметила, что эта инициатива, начатая в прошлом году, стала важной платформой для развития, интеграции и укрепления связей среди молодежи.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев поприветствовал участников форума и проинформировал их о деятельности комитета и реализованных проектах. Он рассказал о диаспорской политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, и подчеркнул, что достигнуты значительные успехи в развитии и укреплении азербайджанской диаспоры. Э.Алиев отметил, что одним из важных направлений этой политики является особое внимание и забота, проявляемые к азербайджанской молодежи, проживающей за рубежом. Заместитель председателя также подчеркнул важность проведения подобных мероприятий для того, чтобы наша молодежь могла проявить себя в социальной, культурной и интеллектуальной сферах в Америке. Он отметил, что наши соотечественники, наряду с интеграцией в американское общество, также сохраняют свою национальную идентичность. Он отметил, что форум создал много возможностей для диаспорской молодежи. Он поблагодарил всех, особенно Дом Азербайджана в Вирджинии за организацию форума.

Первый секретарь посольства Азербайджана в США Тогрул Алиев отметил значимость форума, подчеркнув, что азербайджанская молодежь в США сохраняет и продвигает культуру, язык и ценности родины, одновременно пользуясь возможностями и опытом страны проживания. Он указал на важность таких встреч для укрепления солидарности и установления новых дружеских связей.

Глава Федерации азербайджано-американской молодежи Лейла Асланова подчеркнула важность форума, полезность проведенных дискуссий и выразила уверенность, что подобные мероприятия будут способствовать укреплению азербайджано-американских связей. Она пожелала успехов участникам.

Преподаватель Университета Джорджа Мейсона Севиль Сулеймани поприветствовала участников, выразив удовлетворение тем, что в вузе, где она работает, проходит столь важное событие.

Организатор первого Американо-азербайджанского молодежного форума Кенан Мамедов был награжден сертификатом Комитета.

После выступлений участники приняли участие в двух панельных дискуссиях. Первая была на тему "Мудрость встречается с амбициями: расширение прав и возможностей молодежи через сотрудничество поколений", где обсуждалось, как опыт старшего поколения может способствовать развитию молодёжи. Во второй панели - "Построение глобальных связей: расширение прав и возможностей молодежи за границей" - акцент был сделан на возможностях международного сотрудничества.

Во второй половине дня прошел тренинг "Развитие личной устойчивости как молодежного лидера".

В культурной части мероприятия выступления кяманчиста Тогрула Оруджева и диджея Заура подарили участникам яркие впечатления. Программа продолжилась танцем "Яллы" - символом национального единства.

Во второй день форума прошел тренинг по вопросам построения карьеры, проведенный профессиональным коучем и основательницей американской компании "Love Your Life. Transformative Coaching" Лейлой Новруз. Участники получили практические знания по выявлению личных способностей, постановке целей и разработке стратегий долгосрочного развития. Тренинг прошел в интерактивной форме, с обменом мнениями и ответами на вопросы молодежи.

Кроме того, под руководством Нурлана Шукюра была проведена игра в брейн-ринг. В интеллектуальном соревновании, в котором преобладали вопросы, касающиеся Азербайджана, приняли участие более 30 молодых людей, объединенных в шесть команд. Победу одержала команда "4+1", ей были вручены призы.

В первый и второй дни форума также были показаны видеоролики, посвящённые проектам "Вместе", "Урок истории", "Карабах - это Азербайджан" и "Летний лагерь диаспорской молодежи".

Отметим, что первый Форум американо-азербайджанской молодежи прошёл в 2024 году в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. Он сыграл важную роль в повышении гражданской активности молодежи и развитии организационных навыков.