Феерический идиотизм Костика Затулина: он подставил Кремль и МИД России

Автор: Акпер Гасанов

В который уже раз я вспоминаю эпизод, имевший место в ходе эфира передачи "Вечер с Соловьёвым". Дело было 27 октября 2017 года, когда первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин услышал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского кучу обоснованных, предельно точных формулировок о своей персоне. Да, Жириновского давно уже нет в живых, но он оставил о себе память, в том числе и словесным избиением Затулина.

"Вы - лжец и подлец! Скотина! Подлая грязная свинья!... Как был комсомолец-говно, а теперь - депутат-говно", - так Костика "обессмертил" Владимир Вольфович. И надо отдать должное Затулину, он регулярно доказывает точность его портрета, нарисованного Жириновским. Так произошло и на сей раз, когда зампред Госдумы по делам СНГ решил высказать по поводу того, что 27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев, которые сопровождались избиениями, пытками.

Тогда, по итогам рейда ФСБ и Следственного комитета РФ в отделения полиции были доставлены свыше 50 человек. Все они - этнические азербайджанцы, что уже говорит о том, что имеет место пример избирательного подхода и преследования по национальному признаку. Но главное - в результате беспредела федералов погибли два брата, Зияддин и Гусейн Сафаровы. Особо отмечу, что Гусейн Сафаров был гражданином Азербайджана.

По имеющимся у нас данным, некоторым азербайджанцам, доведенным до тяжелейшего состояния, медицинскую помощь оказали лишь после вмешательства азербайджанского государства. Один из подвергшихся пыткам Вюгар Сафаров рассказал о вторжении спецслужб в его квартиру, как их "били электрошокером, дубинками и монтировками". Есть видео и фотодоказательства тяжелых увечий, полученных в результате противоправных действий российских правоохранителей.

Реакция азербайджанской стороны была предсказуемо жесткой. Отечественный МИД выступил с осуждением случившегося. Был отменен визит заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука в Азербайджан. Кроме того, были отменены запланированные к проведению в Азербайджане государственными и частными предприятиями с участием России культурные мероприятия.

И вот, на фоне всего этого, в российский информационный простор вылезает Затулин. Не принеся слов соболезнования в адрес погибших, не признав противоправность действий российских правоохранителей, он сделал два поистине идиотских, не подберу иного точного слова, заявления. Так, он посетовал на то, что Азербайджан не является участником ни Евразийского экономического союза, ни договора о коллективной безопасности.

Да, Азербайджан не входит в ЕАЭС и ОДКБ. Но Азербайджан не входит и в ЕС и НАТО. При этом, Азербайджан является активным участником Движения неприсоединения (ДНП). Более того, Азербайджан в 2019-2023 годах председательствовал в этом глобальном объединении, объединяющем более 120 государств мира. Это означает, что официальный Баку осознанно придерживается политики невмешательства в военно-политические блоки, включая НАТО, ОДКБ и другие, и это заложено в основе его внешнеполитической доктрины.

Упрекать чужую страну за её независимый курс - значит осуждать суверенитет, что недопустимо с точки зрения международного права. А главное - какое отношение имеет преступление, совершенное ФСБ и Следкомом РФ , в результате которого погибли два азербайджанца, один из которых был гражданином нашей страны, к внешнеполитическому курсу официального Баку?! У Затулина нет и быть не может честного ответа на этот вопрос.

Но Костик решил не останавливаться на половине пути и продемонстрировал свое, говоря словами Жириновского, скотство и подлость, еще одним глупейшим заявлением. Он посетовал на то, что "после зачистки Карабаха от армянского населения Азербайджан перестал учитывать реакцию России". Он не упомянул про то, что армяне проживали на временно оккупированных территориях Азербайджана совершенно незаконно, имея паспорта т.к. "нкр" и Армении.

Но главный провал Затулина состоял в ином. По сути, он признал нежелание России содействовать восстановлению территориальной целостности Азербайджана. То есть, претворению в жизнь известных резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН. Да, Затулин признал, что Россия хотела, чтобы 20% территорий Азербайджана вечно находились под армянской оккупацией. За такие речи ему по шее должны дать в Кремле и в МИД РФ. Впрочем, даже без подзатыльников и пинков под зад со стороны этих ведомств, у Затулина уже имеется сложившееся реноме. Он тот, кем его в свое время точно назвал Жириновский.