Генсек ОЭС заявил о важности практического вовлечения молодежи в достижение общих целей

Важно предпринимать конкретные шаги для практического вовлечения молодежи в достижение общих целей.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асад Маджид Хан в ходе Молодежного форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на тему "Укрепление роли молодежи в построении устойчивого и климатоустойчивого будущего", который проходит в Агдаме.

"Мы должны предпринимать осознанные шаги, чтобы молодые люди были не просто пассивными участниками, а активными лидерами в формировании и реализации наших общих целей и устремлений",- сказал он.

По его словам, в стремлении к созданию более интегрированного и взаимосвязанного региона становится очевидно: успех будет зависеть не только от сотрудничества между правительствами, но и от активного вовлечения всех ключевых заинтересованных сторон - в том числе молодежи, женщин и частного сектора.

"Эти группы играют центральную роль в трансформации любой страны или региона. Форум, посвящённый расширению участия молодёжи в построении устойчивого и климатоустойчивого будущего, подчеркивает: участие молодого поколения жизненно важно для формирования будущего нашего региона. Именно через вовлечение и поддержку молодежи мы сможем внести в решение актуальных задач свежий взгляд, креативность и инновации",-сказал Асад Маджид Хан.