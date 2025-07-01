Иран, Израиль, США: кто победил?

Интересная ситуация сложилась в ирано-израильском конфликте. О его результатах пока говорить рано. С одной стороны, Израиль достаточно успешно смог пробить оборону Ирана, и это показало, насколько тот плохо готов к обороне, особенно в плане защиты своего неба. Армии Ирана был нанесен очень серьезный ущерб, не менее серьезный ущерб был нанесен и лидерству Тегерана. Были выявлены очень серьезные проблемы в обороне. Эти проблемы далеки от критической точки, и оказать сопротивление Иран способен, но в обозримом будущем они могут стать критическими.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Обороноспособность такой страны, как Иран, сегодня вызывает много вопросов, отметил он. С другой стороны, Израиль не добился своих целей. Даже самые серьезные удары, которые были нанесены по ядерным объектам Ирана, были нанесены США.

"Вместе с тем, и Штаты тоже многого не добились, поскольку последние разведданные, утекшие в открытые источники, говорят о том, что у Ирана все еще остается возможность за три месяца создать ядерное оружие примитивного типа. Из этих же данных следует, что Иран сумел вывезти самые необходимые компоненты, спрятать самое важное оборудование тех заводов и инфраструктурных целей, которые были заявлены США и Израилем. Это говорит о том, что даже США с их очень продвинутым оружием не могут достигать целей легко, и даже самые мощные их бомбы не способны разрушать инфраструктуру, находящуюся глубоко под землей. Сейчас под вопросом и то, был бы эффективен в этом случае даже ядерный удар. Подземные бункера строятся в расчете на защиту от ядерных ударов", - сказал Макили-Алиев.

По его словам, когда США заявляют, что достигли своих целей, не очень ясно, о каких целях идет речь. Если говорится об уничтожении иранской ядерной программы, то эта цель не была достигнута. Возможно, достигнуты какие-то другие, политические цели, в какой-то части или поверхностно. Все будет зависеть от того, сядет ли Иран за стол переговоров. Как только мы увидим движение в этом направлении, тогда можно будет говорить о том, что политическая акция, направленная на то, чтобы принудить Тегеран к переговорам, проведена Израилем и США более-менее успешно, подчеркнул наш собеседник. Имелись ли какие-то другие варианты усадить Иран за стол переговоров, кроме войны? Этот вопрос остается на повестке дня и ответа на него пока что нет, считает он.

"Длительным затишье будет только в том случае, если Иран пойдет на переговоры и будет активно сотрудничать с США в плане будущего своей ядерной программы. Все будет зависеть от того, насколько эта военная акция убедила Тегеран в том, что нужно договариваться, и договариваться принципиально, до того момента, когда его ядерная программа перестанет восприниматься как угроза Израилю и Штатам. Кстати, Иран уже заявил, что не собирается отказываться от обогащения урана. Это будут сложные переговоры, но именно они станут гарантом не возобновления войны. А срыв их, соответственно, приведет в действие обратное. Но насколько это будет эффективно, если Иран все прячет под землей? Так что вопросов этот конфликт поставил много. И при попытке ответить на них, возникает еще больше вопросов.

Если мы говорим с военной точки зрения, то в этом конфликте выигравших нет. Но стороны проиграли по-разному. Более всего в военном проигрыше оказался Иран. Следующими за ним проиграли США, так как показали очень низкую эффективность своих самых лучших средств для уничтожения бункеров. Израиль тоже проиграл, так как показал, что ему очень сложно при всех его возможностях воевать с противником, находящимся на большом расстоянии и прячущимся под землей. Проблема с бункерами у Израиля, кстати, и в Газе. Если же говорить о политическом выигрыше, то США и Израиль опережают Иран на несколько шагов. Будем надеяться, что затишье будет долгим", - сказал Камал Макили-Алиев.

Лейла Таривердиева