Автор: Айтен Алиева, докторант Института политических наук Венского университета, эксперт по вопросам стратегий в сфере геополитики, транспортных и энергетических коридоров, международной связности (connectivity) по регионам ЕС, Китай и Южный Кавказ.

Выбор Аляски в качестве места проведения встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина 15 августа не является случайным. Решение несет в себе многослойную символику - географическую, историческую и политическую. Проданная США царской Россией в 1867 году за 7,2 миллиона долларов Аляска для Кремля является "утраченной землей", а для Вашингтона - дипломатической площадкой "у ворот России, на американской территории".

Для США Аляска как место саммита несет два ключевых послания:

1. "Хозяева переговоров - мы" - демонстрация доминирующей позиции стороны, которая определяет место и условия процесса;

2. Удаленность от давления союзников - проведение встречи вне прямого политического влияния Европы и других трансатлантических партнеров.

Для Путина Аляска - это двойное преимущество: прямой диалог с соперником без посредников и возможность избежать логистических сложностей дальних дипломатических маршрутов.

Ожидания от саммита: геополитические игры

Аляскинский саммит по сути не просто двустороннее дипломатическое мероприятие, а пересечение трех параллельных политических линий: внутренняя политика США в условиях выборного года и борьба за президентское кресло, стратегическое укрепление международных позиций и легитимизация территориальных приобретений со стороны России, а также борьба Европы и Украины за обеспечение суверенитета и безопасности. В этом контексте итоги переговоров могут сформироваться по нескольким возможным сценариям.

Перемирие и де-факто признание

Трамп достигает с Путиным договоренности о прекращении огня, в обмен соглашаясь на де-факто признание суверенитета России над оккупированными Донецкой и Луганской областями. В этом случае Трамп укрепляет во внутренней политике образ лидера, "завершившего войну за 24 часа", однако нарушение основополагающих принципов международного права серьезно повредит отношениям США с европейскими союзниками. Для России это станет оформлением территориальных приобретений и сигналом о допустимости "силового изменения границ". Украина же столкнется со стратегическим поражением и тяжелым ударом по суверенитету, что значительно снизит ценность будущих гарантий безопасности.

Итог без соглашения

Под давлением ЕС и НАТО документ не подписывается, встреча завершается формальным заявлением. Это позволит временно сохранить трансатлантическое единство, но для Трампа в условиях выборного года "саммит без результата" станет отрицательным политическим шагом. Россия утратит момент дипломатической инициативы, но сможет сохранить видимость частичного смягчения политики изоляции. Для Украины это будет означать сохранение позиций, но продолжение войны.

Ужесточение санкций

Резкое столкновение позиций приводит к срыву переговоров и объявлению США нового пакета санкций. В таком случае Трамп сможет усилить образ "лидера, не идущего на компромиссы с принципами", но затягивание войны увеличит для США финансовую и политическую нагрузку. Россия доведет напряженность с Западом до пика, но во внутренней пропаганде укрепит образ "силы, которая не отступает". Украина же сможет рассчитывать на более жесткую поддержку Запада и новые поставки вооружений.

Каждый из этих сценариев несет как возможности, так и риски для участников. Для США ключевая дилемма - совместить личный имидж Трампа как "мастера сделок" с обязательствами перед НАТО и принципами международного права. Для России цель - закрепить территориальные приобретения, смягчив санкционное давление, для Украины - сохранить поддержку Запада и продолжить политическую устойчивость. Любой исход может сделать Аляскинский саммит поворотным моментом, влияющим на глобальный баланс сил.

Стратегические расчеты: возможности и риски

Преимущества для США и Трампа:

• Укрепление имиджа "мастера сделок" - для Трампа достижение перемирия в войне в Украине, даже при ограниченном компромиссе, будет значительным политическим дивидендом во внутренней политике.

• Стратегия выборного года - образ "лидера, сумевшего то, что не смогли предыдущие", может стать важным козырем в его кампании.

• Прямая дипломатия - обход сложного процесса координации с европейскими союзниками и переговоры с Путиным в формате "два плюс ноль".

• Снижение финансовой и военной нагрузки - замена постоянной военной поддержки Украине на политическое соглашение позволит США направить бюджет и военные ресурсы в другие направления.

Преимущества для России и Путина:

• Дипломатическое возвращение - после изоляции со стороны западных лидеров с 2022 года участие президента США в переговорах с Кремлем частично восстановит дипломатическую легитимность России.

• Перспектива признания территориальных приобретений - формальное принятие контроля Москвы над Донецком и Луганском станет для нее значительным стратегическим успехом.

• Выигрыш времени - перемирие или временная "заморозка" конфликта позволит российской армии укрепиться и подготовить новые планы наступления.

• Раздел глобальных зон влияния - для Путина модель "Ялты", когда крупные державы определяют зоны влияния между собой, является частью геополитической философии.

Позиция Европы

Для стран ЕС и НАТО ключевой принцип остается неизменным: недопустимость изменения международно признанных границ силой. Любое соглашение, достигнутое без участия Киева и без гарантий безопасности, будет для Европы "пустой бумагой". Такая ситуация увеличивает риск отхода США от трансатлантических обязательств и поднимает вопрос о возможном стратегическом расколе внутри НАТО.

Арктическая стратегия: треугольник Аляска - Гренландия - Канада

Выбор Аляски в качестве места саммита может быть тесно связан с растущей в последние годы геополитической активностью США в направлении Гренландии и Канады. Эти три точки - Аляска, Гренландия и Канада - составляют стратегический "северный треугольник" в арктической геополитике и являются ключевыми элементами в планах Вашингтона по военному позиционированию, контролю над ресурсами и торговыми маршрутами. Этот контекст перекликается с инициативой Трампа по покупке Гренландии у Дании. Несмотря на бурную реакцию, эта идея открыто показала, какое значение придает Вашингтон Арктике в плане редкоземельных элементов, энергетических ресурсов и военного присутствия. Проведение встречи в Аляске можно рассматривать как продолжение этой линии. США сохраняют Арктику приоритетной темой в возможных договоренностях с Россией и демонстрируют намерение укрепиться в этом регионе.

Канада - другой важный элемент "северного треугольника". США долгие годы не признают полный суверенитет Канады над Северо-Западным проходом, считая этот маршрут международными водами. Выбор Аляски как места встречи можно воспринимать как косвенное предупреждение Канаде: Вашингтон не откажется от притязаний на доминирование в Арктике в военной сфере и контроле торговых путей. Если Трамп и Путин обсудят в закрытом формате определенные "параметры" по Арктике, это может еще больше ограничить возможности маневра для Канады.

В итоге Аляска, Гренландия и Канада вместе составляют "северный щит" арктической стратегии США. Эти территории важны не только в отношениях с Россией, но и для ограничения доступа в Арктику третьих игроков, таких как Китай. Проведение саммита в Аляске несет двойной символизм: с одной стороны, демонстрирует, что США остаются хозяевами на земле, исторически приобретенной у России, с другой - вновь выводит на повестку намерение Вашингтона расширить свое влияние в Арктике, в том числе в контексте гренландской инициативы.

Хотя 8 августа в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией было достигнуто предварительное соглашение по мирному процессу, его обсуждение на встрече Трампа и Путина в официальной повестке не ожидается. Однако обеспечение стабильности в регионе может стать косвенной темой в контексте безопасности энергетических маршрутов, открытия региональных транспортных коридоров и сохранения баланса влияния Китая и Ирана. Если будет достигнута договоренность о минимальных рамках сотрудничества, это может косвенно придать импульс переговорам Баку и Еревана, в противном случае тема останется на уровне обмена информацией.

Аляскинский саммит - это не просто дипломатическая встреча, но и стратегическая поворотная точка, в которой логика войны и мира может быть переписана заново. Любые шаги, предпринятые здесь - будь то компромисс или конфронтация, - будут иметь долгосрочные геополитические последствия для США, России, Украины и Европы. Для обоих лидеров этот саммит - возможность получить значительные политические дивиденды во внутренней политике, но одновременно и пространство серьезных стратегических рисков. Аляска с ее исторической символикой и положением в Арктике выступает как географическая и политическая метафора этого противостояния.