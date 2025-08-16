Азербайджанская нефть выросла в цене

В итальянском порту Августа цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,49 доллара США или 0,72%, составив 68,59 доллара за баррель.

Об этом в субботу сообщил Day.Az источник на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB подорожала на 0,51 доллара или 0,77%, достигнув 67,08 доллара.

Стоимость сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,31 доллара или 0,55%, составив 55,83 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Brent Dated, добываемой в Северном море, уменьшилась на 0,38 доллара или 0,56%, составив 67,91 доллара.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.