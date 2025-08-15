Азербайджанские гимнасты завоевали серебро на Всемирных играх

Сборная Азербайджана по аэробной гимнастике завоевала медали на Всемирных играх в Чэнду (Китай).

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана, смешанная пара Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевала серебро, набрав 19.750 балла.