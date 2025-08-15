https://news.day.az/sport/1774287.html Азербайджанские гимнасты завоевали серебро на Всемирных играх - ФОТО Сборная Азербайджана по аэробной гимнастике завоевала медали на Всемирных играх в Чэнду (Китай). Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана, смешанная пара Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевала серебро, набрав 19.750 балла.
Азербайджанские гимнасты завоевали серебро на Всемирных играх - ФОТО
Сборная Азербайджана по аэробной гимнастике завоевала медали на Всемирных играх в Чэнду (Китай).
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана, смешанная пара Владимир Долматов и Медина Мустафаева завоевала серебро, набрав 19.750 балла.
