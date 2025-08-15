https://news.day.az/world/1774323.html Трамп о том, как пройдут его переговоры с Путиным Президент США Дональд Трамп уверен, что предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в городе Анкоридж, штат Аляска, пройдут очень хорошо. Как передает Day.Az, Трамп заявил об этом в интервью телеканалу Fox News. "Мы собираемся встретиться с президентом Путиным на Аляске.
