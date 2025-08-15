Трамп о том, как пройдут его переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп уверен, что предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в городе Анкоридж, штат Аляска, пройдут очень хорошо.

Как передает Day.Az, Трамп заявил об этом в интервью телеканалу Fox News.

"Мы собираемся встретиться с президентом Путиным на Аляске. И я думаю, что это закончится очень хорошо", - сказал Трамп.