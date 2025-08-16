Что было в меню Трампа и Путина?

Совместный обед американской и российской делегаций, который должен был состояться после переговоров в Анкоридже (Аляска), был отменен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным отправился обратно в Вашингтон.

Меню обеда выглядело следующим образом:

В качестве закуски указан зеленый салат с заправкой "шампанское винегрет", а также хлеб на закваске с лимонно-розмариновым маслом. В качестве основных блюд были представлены на выбор филе-миньон в коньячно-перечном соусе или палтус. На десерт - классическое крем-брюле с мороженым.

15 августа российский и американский лидеры провели саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.