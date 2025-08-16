Число жертв наводнения в Пакистане превысило 300 человек

Число погибших в результате наводнений в Пакистане превысило 300 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом сообщили пакистанские официальные лица.

Сообщается, что спасательные и поисковые работы продолжаются.

Точное количество пропавших без вести неизвестно.

Ожидается, что ливни будут продолжаться до 21 августа.