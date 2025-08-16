https://news.day.az/world/1774399.html Число жертв наводнения в Пакистане превысило 300 человек Число погибших в результате наводнений в Пакистане превысило 300 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом сообщили пакистанские официальные лица. Сообщается, что спасательные и поисковые работы продолжаются. Точное количество пропавших без вести неизвестно. Ожидается, что ливни будут продолжаться до 21 августа.
