В Каспийском море произошло землетрясение

Как передает Day.Az со ссылкой на Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, магнитуда подземных толчков составила 4, эпицентр находился на глубине 30 км.