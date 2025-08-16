https://news.day.az/society/1774387.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение. Как передает Day.Az со ссылкой на Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, магнитуда подземных толчков составила 4, эпицентр находился на глубине 30 км.
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, магнитуда подземных толчков составила 4, эпицентр находился на глубине 30 км.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре