Сколько направлено в нефтегазовый сектор Азербайджана в 2025 году?

В январе-июле текущего года в нефтегазовый сектор Азербайджана было направлено средств на сумму 2 734,4 млн манатов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики. Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем инвестиций в нефтегазовый сектор сократился на 18,4%.
Напомним, что в прошлом году в нефтегазовый сектор Азербайджана было направлено средств на сумму 5 738,7 млн манатов. По сравнению с показателем 2023 года объем инвестиций в сектор сократился на 8,4%.
