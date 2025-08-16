Сколько направлено в нефтегазовый сектор Азербайджана в 2025 году?

В январе-июле текущего года в нефтегазовый сектор Азербайджана было направлено средств на сумму 2 734,4 млн манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем инвестиций в нефтегазовый сектор сократился на 18,4%.

Напомним, что в прошлом году в нефтегазовый сектор Азербайджана было направлено средств на сумму 5 738,7 млн манатов. По сравнению с показателем 2023 года объем инвестиций в сектор сократился на 8,4%.