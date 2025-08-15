Китай предупредил о дефиците редкоземельных металлов

Дефицит редкоземельных металлов на мировом рынке может усилиться. Это предупреждение, по данным Financial Times, получили от представителей Китая ряд западных компаний, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К такому развитию событий, по мнению Пекина, может привести стремление западных компаний создать избыточные запасы редкоземельных металлов. Это касается и готовой продукции, в частности магнитов, которые необходимы, например, для производства электродвигателей.

Впрочем, как отметили некоторые собеседники FT, Китай специально ограничивает экспорт редкоземельных металлов, используя это как рычаг давления в торговой войне с США. Отмечается, что КНР доминирует на данном рынке.

В июне стало известно, что майский экспорт редкоземельных металлов из Китая упал до минимума за последние пять лет. Отгрузки снизились на 61 процент из-за ограничений, установленных властями КНР.