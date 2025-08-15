Азербайджанский судья будет главным арбитром полуфинального матча ЧЕ

Азербайджанский баскетбольный арбитр международной категории Алекпер Гасанов назначен на матч дивизиона А чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, он будет главным арбитром игры Литва - Италия в полуфинале турнира среди юношей до 16 лет.

Встреча, которая состоится сегодня в Грузии, начнется в 18:30 по бакинскому времени.