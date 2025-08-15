https://news.day.az/sport/1774203.html Азербайджанский судья будет главным арбитром полуфинального матча ЧЕ Азербайджанский баскетбольный арбитр международной категории Алекпер Гасанов назначен на матч дивизиона А чемпионата Европы. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, он будет главным арбитром игры Литва - Италия в полуфинале турнира среди юношей до 16 лет.
