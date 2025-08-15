https://news.day.az/sport/1774190.html "Нефтчи" вернул капитанскую повязку своему полузащитнику "Нефтчи" объявил имена игроков, которые будут выполнять капитанские обязанности в новом сезоне. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, основным капитаном команды вновь станет полузащитник Эмин Махмудов, которому вернули повязку после того, как в прошлом сезоне он был лишен этого статуса.
Вице-капитанами назначены вратари Эмиль Балаев и Кенан Пирич.
В первом туре Мисли Премьер-лиги "Нефтчи" на своем поле примет "Шамахы".
Добавим, что Эмин Махмудов был лишен капитанской повязки в 2024 году при украинском главном тренере Романе Григорчуке.
