Названы смартфоны Xiaomi, которые получат Android 16

Портал XiaomiTime опубликовал список устройств Xiaomi, которые в числе первых перейдут на фирменную оболочку HyperOS 3 на базе Android 16. В перечень вошли девять моделей, включая два еще не представленных флагмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди уже доступных на рынке смартфонов обновление первыми получат Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 15T Pro, а также флагманские модели бренда Redmi - K70 Ultra и K80 Ultra. Подход соответствует распространенной практике производителей Android-устройств, когда актуальные и прошлогодние флагманы получают новые версии ПО в приоритетном порядке.

Также в числе первых новейшую систему получат флагманские Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro - вероятнее всего, что эти модели будут поставляться с HyperOS 3 "из коробки".

Выход HyperOS 3 запланирован на сентябрь 2025 года. В конце того же месяца состоится премьера линейки Xiaomi 16, которая станет первой в мире серией смартфонов на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 - флагманском чипе для смартфонов 2025 - 2026 года.