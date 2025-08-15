Нейросеть Илона Маска для создания фото и видео стала бесплатной

Компания xAI Илона Маска объявила о предоставлении бесплатного доступа к ИИ-генератору изображений и видео Grok Imagine для всех пользователей мобильных приложений на Android и iOS. Ранее функция была доступна исключительно подписчикам SuperGrok и X Premium+, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Grok Imagine позволяет создавать изображения и короткие видеоролики длительностью до 15 секунд на основе текстовых запросов или загруженных изображений. Пользователи могут выбирать различные визуальные стили и использовать функцию синхронизации со звуком.

Бесплатный доступ предоставляется на ограниченный период. В рамках акции пользователи могут отправлять до пяти запросов каждые 12 часов. Как долго продлится бесплатный доступ, не уточняется.

По всей видимости, решение последовало на фоне запуска GPT-5 и противостояния xAI и OpenAI, а также их глав - Илона Маска и Сэма Альтмана. В августе они схлестнулись в соцсети X (ранее Twitter): Маск обвинил Apple в продвижении приложения ChatGPT, после чего Альтман обвинил главу соцсети в манипуляциях алгоритмами в X для продвижения своей страницы.