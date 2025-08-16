Крупное ДТП в Физули

В Физулинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель.

Как передает Day.Az, авария произошла во второй половине дня на территории села Бёюк Бёмянли. Житель поселка Фин по имени Надир, управляя автомобилем марки "ВАЗ-2107", потерял управление и врезался в дерево, находящееся у обочины. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

По факту трагедии начато расследование.