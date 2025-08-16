https://news.day.az/society/1774345.html Крупное ДТП в Физули - водитель погиб В Физулинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель. Как передает Day.Az, авария произошла во второй половине дня на территории села Бёюк Бёмянли. Житель поселка Фин по имени Надир, управляя автомобилем марки "ВАЗ-2107", потерял управление и врезался в дерево, находящееся у обочины.
Крупное ДТП в Физули - водитель погиб
В Физулинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель.
Как передает Day.Az, авария произошла во второй половине дня на территории села Бёюк Бёмянли. Житель поселка Фин по имени Надир, управляя автомобилем марки "ВАЗ-2107", потерял управление и врезался в дерево, находящееся у обочины. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
По факту трагедии начато расследование.
