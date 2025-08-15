В Китае открыли первую всемирную робоолимпиаду

В столице Китая открылись первые Всемирные игры гуманоидных роботов, которые продлятся до 17 августа. В робоолимпиаде участвуют более 500 роботизированных систем, 280 команд из 16 стран, в числе которых студенты, школьники и представители ведущих робототехнических компаний, включая Unitree и Пекинский институт искусственного интеллекта, сообщает Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Программа игр включает 26 дисциплин, часть из которых ориентирована на спортивные навыки - бег, прыжки в длину, футбол, - а другая часть направлена на проверку прикладных умений, таких как сортировка медикаментов или уборка гостиничных номеров.

Церемония открытия была организована по образцу Олимпийских игр: команды прошли парадом с флагом мероприятия, символический огонь был зажжен в световых кубах. Участники также продемонстрировали творческие способности, включая игру на музыкальных инструментах, танцы, боевые искусства и модный показ одежды, вдохновленной китайской культурой и технологиями.

Несмотря на высокий уровень подготовки, не обошлось без технических сбоев: один из роботов упал во время футбольного матча, а другую модель пришлось нести на руках во время дефиле.

Организаторы позиционируют мероприятие как международную платформу для обмена опытом в области робототехники и популяризации технологий среди молодежи.