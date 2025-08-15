Объявлены время и стадион матча Португалия - Азербайджан

Определены место и время начала выездного матча молодежной сборной Азербайджана до 21 года против Португалии в отборочном этапе чемпионата Европы по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игра в рамках первого тура группы B состоится пятого сентября на стадионе "Барселона Сити".

Встреча начнется в 22:30 по бакинскому времени.

Отметим, что молодежная сборная Азербайджана до 21 года встретится с Болгарией на стадионе "Далга Арена" во втором туре отборочного этапа девятого сентября.