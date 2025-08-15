https://news.day.az/world/1774192.html Сильнейшее наводнение в Мехико и его пригородах - ВИДЕО Сильнее всего затопило Экатепек-де-Морелос, северный город-спутник столицы Мексики с двумя миллионами населения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильнее всего затопило Экатепек-де-Морелос, северный город-спутник столицы Мексики с двумя миллионами населения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
