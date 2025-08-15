На Аляске готовятся к встрече Трампа и Путина

Сегодня в городе Анкоридж штата Аляска состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, встреча начнется в 11:00 по местному времени (23:00 по бакинскому) на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Ожидается, что по ее завершении стороны проведут совместную пресс-конференцию.

Главная тема встречи - прекращение войны между Россией и Украиной.

Ранее Дональд Трамп объявил, что сразу после саммита на Аляске планирует провести трехстороннюю встречу с участием Президента Украины Володимира Зеленского.