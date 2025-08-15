Азербайджанский чемпион сохранил лидерство в мировом рейтинге паратаэквондо

Всемирная федерация паратаэквондо опубликовала обновленный рейтинг, в котором азербайджанский паралимпиец, чемпион Паралимпиады-2024 Имамеддин Халилов (70 кг) с 662,85 балла продолжает занимать первое место в своей весовой категории.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бБронзовый призер Паралимпийских игр Сабир Зейналов (58 кг), завоевавший в прошлом месяце золото на Европейских молодежных Паралимпийских играх, идет третьим с 356,66 балла.

Амин Шихалыев (63 кг) поднялся на две позиции и теперь занимает 28-е место (21,60), а Орхан Джафаров (80 кг) расположился на 30-й строчке (24,74).