Стало известно, сколько миллиардов потратил Байден впустую

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена потратила $350 млрд долларов и не добилась результатов в украинском конфликте.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер заявил на борту самолета Air Force One, на котором он направляется в данный момент на Аляску для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Заявление опубликовано на странице Трампа в соцсети Truth Social.

По его словам, на прошлой неделе в Украине было потеряно более 7000 солдат, а один город пострадал от ракетного удара, в результате которого погибли 36 человек.

Трамп отметил, что его главная цель - остановить убийства и добиться быстрого прекращения огня. Он подчеркнул, что решение о прекращении огня не зависит от Европы, хотя европейские страны и президент Украины Володимир Зеленский будут вовлечены в процесс. "Я хочу, чтобы прекращение огня произошло быстро. Я не знаю, будет ли это сегодня, но не буду доволен, если нет", - добавил он.

Дональд Трамп также подчеркнул, что США зарабатывают на поставках оружия в НАТО, но для него это не главное. "Мы не вкладываем деньги, мы зарабатываем деньги. Но я участвую в этом, чтобы остановить убийства. Важным фактором было то, что Байден потратил $350 млрд и ничего не добился", - сказал он.