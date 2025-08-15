https://news.day.az/world/1774281.html Трамп вылетел на Аляску - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску, где состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Спецборт американского лидера вылетел с авиабазы Эндрюс.
Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску, где состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Спецборт американского лидера вылетел с авиабазы Эндрюс. По данным пресс-службы Белого дома, встреча Трампа с президентом России состоится на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в 22:00 по московскому времени.
На предстоящих переговорах американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
