Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску, где состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спецборт американского лидера вылетел с авиабазы Эндрюс. По данным пресс-службы Белого дома, встреча Трампа с президентом России состоится на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в 22:00 по московскому времени.

На предстоящих переговорах американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.