Азербайджанская нефть подорожала

В итальянском порту Аугуста цена на нефть марки Azeri Light по условиям CIF выросла на 1,38 доллара США или 2,07 процента, и составила 68,10 доллара за баррель.

Об этом в пятницу Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Согласно данным, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти Azeri Light по условиям FOB увеличилась на 1,39 доллара или 2,13 процента, до 66,57 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS выросла на 1,28 доллара или 2,33 процента, до 56,14 доллара за баррель.

Стоимость одного барреля нефти Brenе Dated, добываемой в Северном море, поднялась на 1,38 доллара или 2,06 процента, и составила 68,29 доллара.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.